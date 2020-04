Coronavirus : la Fondation PSA réoriente les fonds prévus pour les appels à projets 2020

(Boursier.com) — Le Conseil d’administration de la Fondation PSA s’est réuni le jeudi 2 avril en session extraordinaire. Il a décidé de réorienter l’ensemble des fonds prévus pour ses appels à projets 2020 au profit de solutions de mobilité solidaire d’urgence en faveur de la mobilité des soignants et des aidants vers les malades, dont l’aide à domicile pour les personnes âgées ou en situation de handicap. En outre, le Conseil d’administration de la Fondation PSA a décidé de distribuer des produits alimentaires, de santé et d’hygiène pour les personnes en situation de précarité ou d’isolement. La Fondation soutient également la mobilité solidaire des structures d’intérêt général qui mènent des actions dans des domaines d’activités essentiels à la vie de la nation, dans cette période de crise sanitaire notamment le maintien de la mobilité des plus fragiles en territoire rural .