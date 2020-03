Coronavirus : L'Oréal suspend sa guidance et reporte son Assemblée générale

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le contexte exceptionnel lié à l'épidémie de Covid-19, le Conseil d'Administration de L'Oréal a pris la décision de reporter au 30 juin 2020 l'Assemblée générale mixte initialement fixée au 21 avril.

Le Conseil d'administration fixera ultérieurement les dispositions qui seront prises pour la tenue de l'Assemblée ainsi que pour le dividende et sa date de paiement.

5% de chiffre d'affaires en moins

"La diffusion de la pandémie à l'ensemble des Zones géographiques et les mesures prises par les différents pays en termes de fermetures de points de vente et de confinement des consommateurs auront un impact plus élevé qu'initialement prévu au cours des prochains mois sur la consommation des produits de soin et de beauté et par conséquent sur nos affaires, même si nous constatons actuellement une reprise encourageante de la consommation en Chine", indique Jean-Paul Agon qui poursuit : "Toutes les équipes de L'Oréal sont mobilisées pour permettre à l'entreprise de traverser au mieux cette crise sans précédent et de réaccélérer dès que les conditions le permettront dans chacune des Zones géographiques".

Le dirigeant conclut : "Notre priorité dans cette période difficile est d'assurer la protection de nos employés et de nos partenaires. L'absence de visibilité sur le calendrier de sortie de cette crise sanitaire nous conduit à suspendre notre guidance".

Le groupe de cosmétiques apportera plus d'informations lors de la publication de son chiffre d'affaires du 1er trimestre, le 16 avril. Il précise cependant que ce chiffre d'affaires devrait évoluer autour de -5% par rapport à l'année dernière.