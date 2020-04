Coronavirus : l'impact sera limité chez AB Science

(Boursier.com) — A l'heure actuelle, AB Science prévoit que la pandémie COVID-19 aura un impact limité sur son programme de développement clinique, dans la mesure où cette crise est survenue à un moment où la plupart des études cliniques étaient terminées et où les études confirmatoires n'avaient pas encore démarré.

L'intégrité des données de ses études n'est pas affectée par la pandémie. La seule étude avec des patients encore sous traitement est l'étude de phase 3 dans le cancer de la prostate (AB12003). Dans cette étude, AB Science continue à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires de recherche clinique afin de contrôler la sécurité des patients participant à l'étude. Nous n'avons observé aucune interruption de traitement ni aucun décès dû au COVID-19 , explique Alain Moussy, Président d'AB Science.

Pour les études dont les résultats sont attendus, l'étude de phase 2b/3 dans la maladie d'Alzheimer (AB9004), l'étude de phase 3 dans l'asthme sévère avec niveau élevé d'éosinophiles (AB14001), l'étude de phase 3 dans le cancer du pancréas (AB12005) et l'étude de phase 3 dans le cancer métastatique de la prostate (AB12003), le retard potentiel dans l'obtention des résultats des études pourrait être de 2 à 3 mois, en raison d'un accès plus difficile aux sites cliniques, nécessaire pour effectuer les contrôles de qualité avant le verrouillage des bases de données.

Pour les nouvelles études confirmatoires de phase 3 dans la mastocytose (AB15001) et SLA (AB19001), le recrutement des patients commencera une fois que les conditions liées à la pandémie permettront l'accès aux sites, ce qui pourrait retarder le démarrage du recrutement prévu initialement en mars 2020 de 3 mois maximum. Cette décision est nécessaire pour assurer la sécurité et le bien-être de nos salariés, des patients et des professionnels de santé impliqués dans nos essais cliniques, ainsi que pour garantir l'intégrité de ces études , dit Alain Moussy.

AB Science reste en contact permanent avec l'ensemble de ses fournisseurs, de ses partenaires en charge de la fabrication et de ses partenaires de recherche clinique pour identifier les risques potentiels et prendre les mesures appropriées afin d'éviter toute perturbation. A ce stade, aucune rupture d'approvisionnement n'est anticipée.

Un certain nombre d'activités et d'opérations s'effectuent désormais à distance et AB Science a mis en place de nouvelles mesures pour garantir la sécurité et le bien-être de ses employés, selon les directives internationales sur le COVID, tout en continuant à travailler pour maintenir la continuité de ses activités.