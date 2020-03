Coronavirus : l'hypothèse d'un ciel américain sans avions

Coronavirus : l'hypothèse d'un ciel américain sans avions









Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — Les principales compagnies aériennes américaines réfléchiraient à une éventuelle suppression totale de tous leurs vols domestiques. Selon les sources du 'Wall Street Journal', les agences gouvernementales envisageraient également de prendre une telle mesure alors, qu'outre la chute de la demande, le secteur est également confronté à la rapide propagation de l'épidémie au sein même du système de contrôle aérien du pays. Aucune décision finale n'a été prise par les transporteurs ou la Maison Blanche mais plusieurs options sont à l'étude, selon le WSJ.

Alors qu'ils ont déjà supprimé quasiment tous leurs vols internationaux compte tenu de l'effondrement de la demande, les dirigeants des transporteurs, les patrons des syndicats de pilotes et les responsables fédéraux des transports ont déclaré qu'ils considéraient de plus en plus comme inévitable une nouvelle réduction importante des programmes nationaux, déjà fortement réduits.

Le quotidien financier note que des milliers de vols ont été annulés lundi, dans certains cas parce que moins de dix clients se trouvaient à bord des avions. Le WSJ cite l'exemple d'un vol entre l'aéroport LaGuardia de New York et Washington DC avec seulement trois passagers. Avant la pandémie, les compagnies aériennes américaines assuraient plus de 8,4 millions de vols par an.

Le président Trump et ses conseillers seraient malgré tout réticents à l'idée de cesser totalement les vols commerciaux domestiques, en partie parce que les avions de passagers transportent également une grande partie du courrier américain et des frets essentiels. A suivre.