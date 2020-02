Coronavirus : l'épidémie oblige les entreprises à revoir leurs ambitions pour 2020

Coronavirus : l'épidémie oblige les entreprises à revoir leurs ambitions pour 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La liste des entreprises exposées à la Chine qui revoient leurs ambitions à cause de l'épidémie de coronavirus grossit chaque jour. Ce matin, Carlsberg a averti que la croissance de ses bénéfices ralentira nettement cette année alors que le brasseur danois a prolongé la fermeture de certaines de ses brasseries en Chine, où les autorités ont allongé la durée des vacances du Nouvel An lunaire afin de contenir l'épidémie.

"C'est une situation très triste pour la Chine et son peuple, et le virus va affecter notre activité négativement", a déclaré le directeur général Cees 't Hart. "Les lieux de divertissement nocturnes et environ la moitié des restaurants sont fermés dans les villes où l'entreprise est présente...".

La société scandinave, qui a dévoilé un bénéfice net 2019 de 6,6 milliards de couronnes (contre 5,3 milliards un an plus tôt), pour un chiffre d'affaires de 65,9 MdsC (+5%), s'attend à voir son bénéfice opérationnel croître d'environ 5% en 2020 après deux années de hausse d'environ 11%. "Nous sommes confrontés à un environnement commercial plus instable, notamment en raison de l'actuelle épidémie de coronavirus en Chine, dont on ne connaît pas encore toutes les conséquences", a également indiqué le patron du brasseur.

Une activité quasi à l'arrêt en Chine

Le fabricant de bijoux fantaisie Pandora, qui a essuyé une décroissance organique de 8% en 2019, table sur un repli d'environ 5% cette année alors que sa marge d'EBIT hors coûts de restructuration devrait être "supérieure à 23%". Des prévisions qui n'incluent pas l'impact du coronavirus alors que le groupe danois a constaté une "baisse sans précédent" du trafic des consommateurs au cours des dernières semaines en Chine et à Hong Kong, une zone qui représente environ 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Des messages prudents qui en appellent d'autres tandis que plusieurs grands groupes européens doivent dévoiler leurs prévisions financières au cours des prochains jours. Les propos des acteurs du luxe et de l'industrie du tourisme seront particulièrement scrutés compte tenu de l'importance de la Chine pour leurs activités respectives.