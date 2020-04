Coronavirus : l'atteinte des objectifs 2020 de Bureau Veritas est remise en cause

Coronavirus : l'atteinte des objectifs 2020 de Bureau Veritas est remise en cause









Crédit photo © Bureau Veritas

(Boursier.com) — En ligne avec sa réponse initiale à l'épidémie, Bureau Veritas continue de prendre les mesures appropriées pour protéger au mieux la santé de ses collaborateurs, ainsi que, dans la mesure du possible, celle de ses clients, fournisseurs et sous-traitants. Le Groupe s'est organisé partout dans le monde pour activer des plans de continuité d'activité et permettre le travail à distance quand cela est possible, dans le plus grand respect des décisions prises par les gouvernements locaux et des directives de l'Organisation mondiale de la Santé.

Aujourd'hui, l'évolution de l'épidémie met l'économie mondiale à l'épreuve d'une crise systémique. Le Groupe y répond en mettant tout en oeuvre pour protéger son activité et assurer l'excellence de sa qualité de service à ses clients.

Dans ces conditions exceptionnelles, l'atteinte des objectifs 2020 est remise en cause et leur mise à jour est prématurée à ce stade.

Position financière

Le Groupe bénéficie d'une situation financière très solide avec les liquidités et financements nécessaires. A fin décembre 2019, Bureau Veritas disposait d'une trésorerie disponible de 1,4 milliard d'euros et des lignes de crédit non tirées de 600 millions d'euros.

Au cours de 2019, le Groupe a allongé la maturité moyenne de sa dette financière à 5,8 ans, avec toutes ses maturités d'ici à 2023 déjà refinancées par anticipation ; au 31 décembre 2019, le ratio dette financière nette ajustée / Ebitda s'est élevé à 1,87x versus des ratios bancaires de 3,25x.

Bureau Veritas a pris des mesures visant à contrôler les coûts et la trésorerie. Celles-ci incluent notamment la suspension de tous les investissements non essentiels et la mise en place d'un plan d'austérité à travers le monde.