Coronavirus : l'Assemblée générale de GenSight se tiendra à huis clos

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique GenSight Biologics, spécialiste des thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, tiendra à huis-clos de son Assemblée générale mixte le 29 avril, à 9h. Afin de garantir la sécurité de tous, et dans le respect des consignes sanitaires promulguées par le gouvernement visant à lutter contre la pandémie de COVID-19, le Conseil d'administration a décidé de tenir l'Assemblée générale à huis-clos, c'est-à-dire hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

GenSight Biologics invite ses actionnaires à donner pouvoir au Président de l'Assemblée ou à voter par correspondance via le formulaire prévu à cet effet et téléchargeable sur le site de la société.

Les modalités de vote sont détaillées dans l'avis de convocation paru au BALO et dans un journal d'annonces légales le 13 avril 2020. La société indique également que, par dérogation, un actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, peut choisir un autre mode de participation à l'Assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne dans des délais compatibles avec les règles relatives à chaque mode de participation. Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées.

L'Assemblée sera retransmise en direct le 29 avril à 9h par webcast et conférence téléphonique en français sur le site de la société GenSight. Il sera possible de poser des questions par écrit à l'issue des présentations et de l'annonce des résultats du vote des résolutions. Une rediffusion sera disponible à l'issue de l'Assemblée.