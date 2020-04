Coronavirus : l'Assemblée générale d'Itesoft se tiendra à huis clos

(Boursier.com) — Dans le cadre des restrictions de circulation et des mesures de confinement imposées par le Gouvernement, Itesoft tiendra exceptionnellement son Assemblée générale ordinaire du vendredi 24 avril (15h) à huis clos. Elle se tiendra au siège social de la société à Aimargues.

Dans ce cadre, la société a mis en place une solution de conférence téléphonique via Microsoft Teams pour permettre à ses actionnaires d'y participer et rappelle que les votes par correspondance et les pouvoirs au Président permettent déjà de voter sans se déplacer.

Les modalités de participation sont les suivantes... Les actionnaires qui souhaitent se connecter à l'AG doivent transmettre par email leur attestation de détention de titres et leurs instructions de vote à ag@itesoft.com avant le lundi 20 avril à 18h. Dès réception de l'attestation de détention de titres, Itesoft transmettra à chaque actionnaire concerné un lien pour se connecter à l'AG.

L'ensemble de ces modalités et des documents relatifs à l'assemblée générale est accessible depuis le site internet de la société à la rubrique Assemblée générale.