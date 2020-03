Coronavirus : l'AG annuelle d'IGE+XAO se tiendra par visioconférence

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le contexte sanitaire exceptionnel actuel marqué par l'épidémie Coronavirus-Covid19, afin de respecter les mesures de précaution dictées par l'Etat français et pour garantir au mieux la continuité de ses activités, IGE+XAO SA informe ses actionnaires que son Assemblée générale annuelle mixte se tiendra le 17 avril 2020 à 10h par visioconférence, sans présence physique.

Les actionnaires seront convoqués dans les délais légaux. Les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif recevront exceptionnellement leur convocation par courrier électronique. Ils sont invités à communiquer à la société leurs coordonnées via l'adresse électrique : solie@ige-xao.com.

La participation des actionnaires à l'Assemblée générale annuelle mixte se fera uniquement par vote par correspondance. Les formulaires de vote dûment complétés et signés devront être envoyés par courrier électronique dans les délais impartis. Pour les actionnaires au nominatif, le formulaire de participation par correspondance à compléter est joint automatiquement à l'avis de convocation. Pour les actionnaires au porteur n'ayant pas reçu de formulaire de participation, toute demande doit être adressée à leur établissement teneur de compte qui se chargera de transmettre à la Société le formulaire de participation accompagné d'une attestation de participation.

La société devra avoir reçu par courrier électronique toute demande de formulaire de participation au plus tard le 10 avril 2020 à minuit, heure de Paris et tout formulaire de participation dûment rempli au plus tard le 14 avril 2020 à zéro heure, heure de Paris.

Les codes d'accès à la visioconférence seront transmis par courrier électronique sur demande après réception des formulaires de vote par correspondance.