Coronavirus : l'activité d'Amplitude Surgical sera fortement réduite dans les prochaines semaines

Crédit photo © Amplitude Surgical

(Boursier.com) — Suite à la pandémie de COVID-19, les décisions des gouvernements des pays européens ont conduit, dans les derniers jours, à la réquisition de tous les blocs opératoires en France et dans d'autres pays d'Europe, entraînant l'arrêt de toutes les interventions chirurgicales programmées dans les prochaines semaines. D'autres pays européens et dans le monde ont suspendu toutes les liaisons aériennes et ont procédé à la fermeture des frontières terrestres rendant impossible la livraison des produits.

De ce fait, l'activité d'Amplitude Surgical sera fortement réduite dans les semaines à venir à l'exception de certaines filiales internationales présentes dans les pays moins touchés à ce stade par le COVID-19.

Le Groupe prend d'ores et déjà des mesures pour maîtriser ses coûts pour traverser cette période d'incertitude. La performance financière du 1er semestre de l'exercice 2019-2020 permet au Groupe de disposer d'une trésorerie solide qui doit permettre de faire face à cette situation.

Pendant cette période, le Groupe prendra également toutes les mesures nécessaires afin d'être prêt pour le redémarrage de l'activité dès que la situation sanitaire permettra la réouverture des blocs opératoires.