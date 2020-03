Coronavirus</b> : KKO International a mis en place toutes les mesures d'hygiène nécessaires

Coronavirus : KKO International a mis en place toutes les mesures d'hygiène nécessaires

(Boursier.com) — Dans le contexte de propagation du COVID-19, KKO International assure avoir mis en place les mesures nécessaires et pris toutes les précautions d'hygiène indispensables : campagnes d'information, incitation au lavage des mains, équipement du personnel médical. "Bien que nos plantations se situent loin de l'épicentre du pays -zone rurale reculée et peu peuplée- nous ne laissons rien au hasard et préservons avec la plus grande vigilance la Santé et la Sécurité de notre main-d'oeuvre", assure le groupe spécialisé dans la production de cacao.