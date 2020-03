Coronavirus</b> : Intrasense s'implique dans le lutte contre le COVID-19

Coronavirus : Intrasense s'implique dans le lutte contre le COVID-19

(Boursier.com) — Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, Intrasense, spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian, apporte des éléments d'information complémentaires sur l'impact de l'épidémie sur son activité.

Retour progressif à la normale en Chine

Impactée avant les autres, l'économie chinoise reprend progressivement son activité. Intrasense est présente sur ce marché à travers une filiale basée à Shanghai dont les équipes locales peuvent à nouveau se déplacer et assurer leurs activités courantes. L'activité commerciale de la société sur le territoire a été fortement réduite depuis le début de l'épidémie mais devrait néanmoins prochainement revenir à la normale. Malgré les effets de l'épidémie sur les prises de commandes dans le pays au 1er trimestre, Intrasense met en oeuvre toutes les mesures nécessaires au maintien de son activité et informera le marché dès que l'impact de l'épidémie sur son activité commerciale en Chine aura pu être précisément évalué pour l'année 2020.

Plan de continuité d'activité en Europe

En Europe, autre marché majeur d'Intrasense, et en conformité avec les directives du gouvernement français, Intrasense a généralisé le télétravail et mis en place un plan de continuité d'activité. Du fait des restrictions de circulation, les activités commerciales sont réduites. Néanmoins une communication a été réalisée auprès de ses clients sur la continuité de service et la disponibilité à distance des équipes techniques et commerciales. "La qualité de service et de support reste une priorité de la société durant cette période particulière. La société est à ce stade dans l'incapacité d'évaluer l'impact de l'épidémie sur ses activités commerciales en Europe", indique le management d'Intrasense.

Soutien à la lutte contre la pandémie de COVID-19

L'imagerie médicale va jouer un rôle clé dans le combat mené par les professionnels de santé et les chercheurs contre la pandémie de COVID-19. Dans ce cadre, Intrasense a décidé de participer au soutien des équipes médicales par la mise à disposition gratuite, pendant l'épidémie, de sa solution Myrian de visualisation de radiologie conventionnelle (XM-XR). En effet, cette solution permet d'analyser les images thoraciques des patients potentiellement atteints du COVID-19.

De même, Intrasense fournira gracieusement ses applications cliniques de visualisation scanner (XM-CT) et de mesure des lésions pulmonaires (XP-Lung) pour la prise en charge et le suivi des patients les plus graves et l'analyse volumétrique des plages pulmonaires saines et atteintes.

Les modalités de mise à disposition de ces solutions seront disponibles sur le site web de la société.

Incidence négative sur l'exercice 2020

Intrasense estime que la crise actuelle pourrait, selon sa durée, avoir une incidence négative significative sur l'exercice 2020. La société "reste vigilante" et ne manquera pas d'informer ses actionnaires et les investisseurs de toute évolution significative et informations chiffrées, dans un objectif de transparence et de garantie d'égalité d'accès à l'information.