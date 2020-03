Coronavirus : Imerys prend des mesures pour préserver sa liquidité

(Boursier.com) — Concernant la pandémie COVID-19, Imerys a mis en place une cellule de crise pour répondre à l'urgence de la situation. Elle s'accompagne de la mise en oeuvre d'un processus de suivi strict sous la supervision de son Comité Exécutif. Imerys a pris des mesures pour assurer la santé et la sécurité de ses employés et parties-prenantes et pour contenir les effets négatifs que le virus pourrait avoir sur son activité.

Baisse d'activité

Imerys est un groupe international et la propagation de la pandémie devrait se traduire par une baisse d'activité, pouvant résulter par des fermetures temporaires d'usines sous l'effet d'un recul marqué de la demande sur certains marchés finaux (automobile, acier, construction), de décisions de confinement prises par les autorités et/ou de difficultés d'approvisionnement et logistiques.

Dans ce contexte, Imerys compte sur sa solide structure financière, et prend toutes les mesures nécessaires pour préserver sa rentabilité, sa liquidité et sa structure financière.