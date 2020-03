Coronavirus : Groupe Open s'adapte...

(Boursier.com) — A l'occasion de sa publication de comptes 2019, Groupe Open effectue un point d'actualité sur les éventuels impacts du coronavirus COVID-19 sur ses activités. Les consignes de prévention relayées par les autorités du pays font en effet l'objet d'un suivi quotidien par la direction générale de Groupe Open. Dans cette période inédite, l'enjeu est d'assurer la sécurité de tous les collaborateurs et prestataires ainsi que la poursuite de l'activité et de contribuer au ralentissement de la propagation du virus afin que nos infrastructures de soins soient en mesure d'accompagner les malades dans les meilleures conditions , estime le groupe.

Un plan de continuité d'activité adapté

Dans le cadre notamment de sa démarche de certification ISO27K, Groupe Open s'est doté d'un Plan de Continuité d'Activité (PCA). Ce plan a été adapté au contexte dans un document dédié, décrivant les mesures spécifiques prises dans le cadre de cette pandémie.

Il est fondé sur 3 principes de résolution :

- permettre la réalisation des activités des collaborateurs concernés, à leur domicile, dans le cadre du télétravail, en maintenant les mesures de sécurité adéquates

- assurer un 'back-up' des fonctions stratégiques

- assurer une chaîne de support continue.

D'autres mesures complémentaires ont été prises et partagées avec l'ensemble des collaborateurs :

- Les gestes barrières appliqués de manière systématique et rigoureuse

- Le recours au télétravail pour tous les collaborateurs quand leur activité le permet

- Le recours à l'arrêt de travail pour les salariés parents

- Les réunions à distance obligatoires avec déploiement des outils collaboratifs auprès de l'ensemble des collaborateurs

- La mise en place d'une gouvernance dédiée Plan de Continuité d'Activité COVID-19, constituée des instances ComEx, Comité de Direction et DSI.

Pas de prévisions chiffrées en raison du ralentissement

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, malgré une situation interne sous contrôle , il est encore difficile d'émettre des prévisions chiffrées. En effet, au regard du ralentissement déjà constaté de l'activité, Groupe Open effectuera un nouveau point de situation sur l'impact du COVID-19 lors de la publication de son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020.

Dividende non confirmé

Dans l'immédiat, Groupe Open n'a pas confirmé la distribution d'un dividende au titre de 2019. Le Conseil d'Administration a en effet proposé, en vue de l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO), une distribution de 0,20 euro par action. Cependant, à l'issue du Conseil d'Administration du 4 mars, les administrateurs ont indiqué qu'ils statueraient à nouveau, en avril 2020, sur cette distribution au regard de l'évolution de la situation .

En séance, l'action Groupe Open gagne 5,4% au contact des 8 euros, soutenue par une note d'analyste.