Coronavirus</b> : Groupe ADP</b> n'atteindra pas les objectifs du plan Connect 2020

Coronavirus : Groupe ADP n'atteindra pas les objectifs du plan Connect 2020

Coronavirus : Groupe ADP n'atteindra pas les objectifs du plan Connect 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Compte tenu des incertitudes sur l'évolution de la pandémie du COVID-19, le Groupe ADP continuera d'informer le marché sur les impacts économiques qui pourraient en découler. Dans cette perspective, les éléments suivants sont à noter...

A ce jour, les hypothèses de trafic 20201 du Groupe ADP ne sont plus pertinentes. Le Groupe ADP considère qu'il ne sera pas possible d'atteindre les prévisions d'Ebtida 2020, ni les objectifs financiers 2016-2020 du plan Connect 2020 (trafic, Ebtida, ROCE régulé).

En cohérence avec les analyses de sensibilité déjà réalisées et avec des hypothèses de baisse du trafic à Paris et sur les autres plates-formes gérées par Airport International Group et TAV Airports d'environ 65 % en moyenne sur l'ensemble des faisceaux entre les mois de mars et juillet, la baisse d'Ebtida du Groupe ADP en valeur absolue serait de l'ordre de 800 millions d'euros. Cela inclut une baisse du chiffre d'affaires du périmètre parisien d'environ 1 milliard d'euros sur ses activités aéronautiques et commerciales.

Groupe ADP accélère son plan d'optimisation

Le Groupe ADP accentue son plan d'optimisation financier et opérationnel désormais évalué à environ 270 ME pour l'ensemble du groupe. En outre, le groupe a décidé le recours à l'activité partielle touchant environ 80% des salariés de la maison mère (ADP SA).

Compte tenu des incertitudes et du caractère évolutif de la situation en cours, le Groupe ADP communiquera ultérieurement sur des prévisions révisées et fera, en tout état de cause, un point d'étape au plus tard à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020.