Coronavirus : Gaussin entend assurer la continuité de l'activité et honorer ses commandes

(Boursier.com) — Gaussin, qui a publié ses comptes 2019, effectue un nouveau point sur l'impact potentiel de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité du groupe. L'évolution de l'épidémie liée au Covid-19 a pris une ampleur sans précédent et son issue demeure à ce stade encore incertaine . indique le Groupe Gaussin qui est pleinement engagé dans la gestion de cette crise avec pour priorité absolue, la santé de ses salariés, sous-traitants et clients .

La situation liée à l'épidémie de Covid-19 reste incertaine à ce stade, et fait l'objet d'un suivi de la part de Gaussin pour réduire les conséquences de l'épidémie sur son activité et ses résultats. Dans la mesure du possible et dans le respect total des normes sanitaires, le Groupe entend assurer la continuité de son activité, même en cas de crise prolongée . Il s'attache, dans la mesure du possible, à maintenir la production tout en gérant au mieux son carnet de commandes estimé à 26,1 millions d'euros. A ce jour, aucune commande client n'a été reportée ou annulée , précise d'ailleurs Gaussin.

Honorer le carnet de commandes

A la date de publication de ce communiqué, et malgré les tensions ressenties sur la chaîne d'approvisionnement, les processus Achats et Engineering mis en place par le Groupe doivent permettent de limiter l'impact logistique du Covid-19 et honorer son carnet de commandes 2020.

Les services Achat et Qualité sont entièrement mobilisés au respect des délais de réception prévue des fournisseurs par un suivi renforcé durant cette période sensible. Par ailleurs, la conception historique en "skateboard" et "agnostique" des véhicules Gaussin permet une interchangeabilité et un remplacement rapide d'architecture d'un sous-ensemble contenant un composant majeur en rupture de stock potentielle tel qu'un moteur/ variateur/ batterie par un autre sous-ensemble composé de composants disponibles.