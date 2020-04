Coronavirus : Frey crée un fonds de 15 ME pour soutenir ses locataires

Coronavirus : Frey crée un fonds de 15 ME pour soutenir ses locataires









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'annonce soudaine par le Président de la République, le 16 mars dernier, de la fermeture des commerces dits "non essentiels", a plongé la majeure partie des locataires de Frey dans une grande incertitude et a suscité de fortes craintes quant au présent et au futur proche de leurs exploitations.

Aussitôt, Frey a mis en place les mesures de protection conservatoires suivantes :

- l'appel mensuel et non plus trimestriel des loyers et des charges,

- la suspension du recouvrement des loyers pendant la période de confinement,

- la réduction sur les charges de ses actifs afin d'optimiser leur coût pour ses locataires.

En parallèle, et dans l'attente d'appréhender la durée précise de ces fermetures et les conditions de redémarrages prévisibles des commerces, Frey s'est préparé, en responsabilité et en solidarité, au déploiement d'un plan exceptionnel de soutien pour ses enseignes partenaires.

Le Président de la République ayant depuis annoncé un déconfinement et donc une réouverture progressive des commerces à compter du 11 mai prochain, Frey indique aujourd'hui la mise en place de ce plan de soutien. Cette initiative traduit un objectif clair : sauvegarder la 'biodiversité commerciale' des actifs du groupe en neutralisant le poids du loyer pendant cette crise pour ses commerçants partenaires , explique le groupe Frey

Un accompagnement dans la durée

Puisque les effets de cette interruption d'activité vont se prolonger au-delà de la période de fermeture des commerces, Frey entend accompagner ses locataires sur l'ensemble de la durée de cette crise qui intègre à la fois la période de fermeture administrative des points de vente mais aussi la période de relance de l'activité commerciale. Dans ce contexte, le plan de soutien intégrera un retour progressif des performances des locataires à leur niveau pré-crise, estimé tel que :

- un CA du 1er mois suivant la réouverture égal à 50% du CA N-1 (même période),

- un CA du 2e mois égal à 75 % du CA N-1,

- un CA du 3è mois égal à 90 % du CA N-1,

- un CA post 3e mois en rythme de croisière.

15 ME pour neutraliser le poids du loyer

Afin de neutraliser le poids du loyer de ses enseignes partenaires durant cette crise, Frey va créer un fonds doté d'une capacité financière de 15 ME

Ce fonds a pour vocation de neutraliser le poids du loyer de ces enseignes proportionnellement à l'impact de cette crise, soit une neutralisation du loyer à 100% durant la période de fermeture, 50% durant le 1er mois de réouverture, 25% durant le 2e mois et 10% durant le 3e mois. Par exemple un commerçant autorisé à rouvrir le 11 mai aurait une prise en charge totale par le fonds d'un somme équivalente à 2,6 mois de loyer.

De manière pratique, ce fonds assumera la moitié de cette charge directement par abondements financiers versés aux locataires de Frey, et l'autre moitié par la mise en place de prêts, sans intérêt, d'une durée de 24 mois à compter du 1er janvier 2021.

Selon la nature de son activité et/ou son secteur géographique, chaque commerçant verra ce mécanisme s'adapter à la date de réouverture décidée par l'Etat. Dans ce sens, les équipes de Frey se rapprocheront de chaque locataire afin de leur proposer un accompagnement adapté dans la mise en oeuvre des modalités liées à ces mesures exceptionnelles. Bien évidemment, ce dispositif intègrera, si tel était le cas, les mesures d'aides que l'Etat pourrait être amené à prendre en faveur de notre industrie, ce que Frey appelle fortement de ses voeux.