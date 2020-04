Coronavirus : Fnac Darty obtient un Prêt Garanti par l'Etat

Coronavirus : Fnac Darty obtient un Prêt Garanti par l'Etat









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fnac Darty a signé un contrat de crédit d'un montant de 500 millions d'euros, garanti par l'état, avec un pool de banques françaises. Réalisé dans le cadre d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE), dans le contexte de crise Covid-19, cet emprunt sera destiné à sécuriser la liquidité du Groupe et à préparer la reprise des activités de Fnac Darty.

Ce prêt sera garanti à hauteur de 70% par l'Etat Français. Il aura une maturité de 1 an, avec option d'extension jusqu'à 5 années additionnelles (avril 2026).

Ce nouveau financement permet à Fnac Darty de bénéficier du soutien des institutions bancaires françaises de premier plan, dans un contexte de crise sans précédent.

Le Groupe dispose déjà d'une structure de financement solide, équilibrée entre dette bancaire et obligataire. Ce financement permet au Groupe de sécuriser significativement sa trésorerie.