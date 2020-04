Coronavirus : Filae n'anticipe pas d'impact majeur sur son activité ni sur sa situation financière

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Filae se conforme aux recommandations de l'AMF incitant les sociétés cotées à communiquer sur les impacts connus ou anticipés de la crise sanitaire actuelle. Soucieuse de préserver la santé de ses collaborateurs et conformément aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé et des autorités françaises, Filae a, depuis le lundi 16 mars au matin, généralisé le travail à distance pour l'ensemble de ses personnels qui restent mobilisés à 100%. Filae a, en parallèle, pris toutes les mesures organisationnelles et techniques nécessaires afin de garantir à ses abonnés et utilisateurs un niveau de service équivalent.

A ce jour, Filae n'anticipe aucun impact majeur sur son activité ou sa situation financière.

Par ailleurs, Filae constate, ces derniers jours, une augmentation significative de l'utilisation de ses services.

La situation étant par nature extrêmement évolutive et sa durée aujourd'hui incertaine, Filae évaluera régulièrement la situation et communiquera en tant que de besoin.