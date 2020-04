Coronavirus : Engie coupe son dividende

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration d'Engie a décidé d'annuler le dividende 2019 de 0,80 euro par action, tout en s'engageant à verser un dividende à l'avenir. Je souhaiterais rendre hommage à nos collaborateurs et les remercier pour les efforts continus qu'ils fournissent depuis le début de cette crise. Notre décision portant sur l'annulation du dividende 2019 d'Engie a été prise au regard de l'incertitude persistante qui plane sur la situation, notamment en ce qui concerne la gravité et la durée de cette crise inédite, et renforcera encore davantage la flexibilité opérationnelle du Groupe. Engie peut s'appuyer sur une liquidité robuste et un modèle économique résilient, et a l'intention de reprendre le versement du dividende dès que possible tout en continuant à investir dans sa stratégie de croissance. Le Conseil d'administration est confiant dans la capacité d'Engie à reprendre, à la sortie de cette crise, le chemin d'une croissance durable , indique Jean-Pierre Clamadieu, Président du Conseil d'Administration.

Engie précise que son Assemblée générale se déroulera, comme prévu le 14 mai, sous forme de téléconférence, à distance. Les modalités de cette Assemblée seront précisées ultérieurement.