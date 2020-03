Coronavirus : Emova Group fait le point

Coronavirus : Emova Group fait le point









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Emova Group s'associe aux mesures gouvernementales de lutte contre la propagation du COVID-19, dans un souci de sécurité pour l'ensemble de ses collaborateurs et franchisés et, plus largement, des citoyens. Dès le début de la crise, le Groupe avait communiqué auprès de ses collaborateurs et franchisés sur la nécessité d'appliquer strictement les mesures barrières, en ligne avec les recommandations de l'exécutif.

Magasins fermés

Par suite, depuis une quinzaine de jours, anticipant les mesures de fermeture de magasins, Emova Group avait demandé à ses succursales et franchisés de limiter leurs commandes de fleurs et avait reporté des opérations commerciales et de communication. Depuis le mardi 17 mars, l'ensemble des 300 points de vente en France sont fermés. Les 9 magasins en Italie et les 9 magasins en Espagne ont également fermé leurs portes au cours de la première quinzaine de mars.

Afin de réduire l'impact économique de ces mesures restrictives, à la fois pour le Groupe et pour ses franchisés, Emova Group entend utiliser l'ensemble des moyens à sa disposition. Les collaborateurs français du siège et des succursales ont été placés en chômage partiel. Emova Group sollicitera les mesures d'aide annoncées par le gouvernement.

Pas de facturation des redevances pour février et mars

D'autre part, dans la lignée de sa politique d'accompagnement de proximité de ses franchisés, Emova Group a décidé de ne pas leur facturer les redevances correspondant aux mois de février et mars, ainsi que les achats de fleurs de fin février et de mars.

Le Groupe assistera ses franchisés autant que possible dans leurs démarches à venir.

Quel impact ?

Compte tenu de l'ampleur de l'épidémie et de la durée indéterminée de fermeture des magasins, Emova Group n'est pas en mesure de confirmer ses perspectives pour l'exercice 2019/2020, à savoir la croissance de son chiffre d'affaires et de son Ebitda.

Les ambitions majeures de son plan stratégique à 5 ans axé sur la croissance, la rentabilité et le développement durable annoncées le 12 mars 2020 sont néanmoins maintenues.

Le déploiement du plan est momentanément ajourné pendant la crise actuelle. Ces axes stratégiques serviront de cadre au développement d'Emova Group dès la sortie de crise.

Emova Group se tient attentif aux annonces gouvernementales. Le Groupe entend faire preuve d'anticipation dans la reprise de commandes de fleurs et être ainsi réactif pour offrir aux clients un service et des produits de qualité dès la levée des mesures de fermeture des magasins . Lors de la réouverture de ses magasins et en solidarité avec l'ensemble de la filière de production de fleurs nationale, Emova Group privilégiera les opérations commerciales sur des fleurs provenant de producteurs français.

Afin de préparer l'avenir et de se doter d'une structure financière adaptée au déploiement de son plan stratégique et à la recherche de financement complémentaire pour déployer ce plan, Emova Group a d'ailleurs annoncé les modalités de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.