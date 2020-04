Coronavirus : Devoteam fait le point

(Boursier.com) — Face à la crise sanitaire, le Groupe Devoteam a rapidement mis en place une cellule de crise et un plan de continuité d'activité (PCA) pour s'adapter au confinement et préserver la santé de ses collaborateurs. Pour assurer la continuité des activités de ses missions, le Groupe a recours au télétravail pour près de 85% de ses consultants. La proportion des équipes assurant actuellement des missions sur les sites des clients est limitée.

Les activités du Groupe sont impactées par le confinement en Europe, principalement en France, en Allemagne et au Benelux. Les autres pays du Groupe sont moins touchés du fait des activités clients moins sensibles, comme les télécom, la santé et le secteur public.

En plus de la mise en congés des équipes impactées, Devoteam a recours aux dispositifs d'activité partielle dans plusieurs pays, sous réserve de la validation en cours par les autorités locales.

Le démarrage de nouveaux projets a ralenti approximativement de l'ordre de 50% depuis le début du confinement mi-mars par rapport au budget. Le Groupe est en contact permanent avec ses clients pour adapter son activité.

Investissements dans l'innovation et la formation

Le Groupe lance un plan de formation pour ses collaborateurs avec un accès illimité aux catalogues de formation de ses partenaires stratégiques Google, AWS, Microsoft, ServiceNow et Salesforce et un programme de certification associé.

En parallèle, Devoteam continue d'investir dans son Académie Kubernetes DevOps afin de certifier plusieurs centaines de collaborateurs sur la technologie open source, et intensifier la montée en compétences des équipes sur des technologies qui contribuent le plus à l'accélération de la digitalisation de l'économie.

Pas de dividende 2019

Face à l'incertitude, le Directoire, soutenu par le Conseil de Surveillance, a décidé le 9 avril, de privilégier une approche prudente quant à la proposition d'affectation du résultat qui sera soumise au vote de l'Assemblée Générale des actionnaires du 5 juin . Devoteam ne distribuera donc pas de dividendes au titre de l'exercice 2019.

Assise financière solide

Le Groupe Devoteam conserve une assise financière robuste... Au 31 décembre 2019, Devoteam possédait une trésorerie nette de 48 millions d'euros d'euros correspondant à 81,6 ME de trésorerie brute diminué de 33,6 ME de dettes financières pour l'essentiel à échéance en juillet 2021.

A fin mars 2020, la trésorerie brute s'élève à 79,1ME avec un endettement brut quasi stable. Le Groupe dispose aussi de lignes de crédits confirmées, auprès de contreparties bancaires de premier rang, d'une durée résiduelle d'environ 4 ans et pour un montant total de 105 ME non tiré à date.

Perspectives 2020

Compte tenu du contexte macroéconomique, le Groupe ne dispose pas à ce stade d'éléments fiables lui permettant de communiquer sur ses perspectives pour l'exercice 2020.

Un point sur les prévisions sera réalisé le 19 mai 2020, lors de la communication financière du 1er trimestre 2020.