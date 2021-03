Coronavirus : deux nouveaux sites de production validés par l'agence européenne

(Boursier.com) — L 'Agence européenne des médicaments (EMA) a validé ce vendredi deux usines destinées à la production de vaccins contre le Covid-19. L'EMA a ainsi homologué le site de la société Halix à Leyde, Pays-Bas, qui produit notamment le vaccin d'AstraZeneca et d'Oxford. L'agence a également donné son feu vert au site de Marbourg, en Allemagne, qui fabrique quant à lui le vaccin anti-covid de l'Américain Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech. Les deux sites sont cruciaux pour augmenter les livraisons de doses de sérum au deuxième trimestre dans l'Union européenne et accélérer ainsi le déploiement des vaccins.

L'EMA a donc répondu positivement à la demande d'AstraZeneca déposée avant-hier concernant l'usine de son sous-traitant Halix. La commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, a ajouté que les premières doses devraient sortir de l'usine dès ce mois. L'Allemand BioNTech avait pour sa part inauguré en février dernier son usine de Marbourg et prévoyait alors une sortie des premières doses début avril.