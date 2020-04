Coronavirus : comment Damartex fait face ?

Coronavirus : comment Damartex fait face ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2019, Damartex est revenu sur sa gestion de la crise sanitaire COVID-19.

En particulier, le groupe a rapidement déployé un plan de continuité d'activité avec pour objectif prioritaire de garantir la sécurité de ses salariés et limiter l'impact économique de cette crise. Ce plan repose sur plusieurs mesures...

Gestion financière et humaine de la crise

Afin de préserver l'emploi, face à la chute d'activité, Damartex a eu recours à l'activité partielle pour environ 40% du personnel, notamment lié à la fermeture des magasins. Les équipes dont le poste le permettait ont été mises en télétravail. Les sites logistiques fonctionnent en équipes réduites avec des mesures barrières renforcées afin de répondre à la demande e-commerce et catalogue tout en préservant la sécurité des employés.

En outre, sur le plan de la gestion financière, Damartex a mis en place d'un strict contrôle des coûts et report des investissements non essentiels afin de sécuriser la trésorerie et faire face à la crise Incertitudes liées à l'impact du Covid-19.

Dégradation de la dette

Avec ce ralentissement brutal de son activité, Damartex anticipe cependant de lourdes pertes sur l'exercice 2019-2020. Cependant, compte tenu de la structure financière du groupe, du report de certaines charges et des lignes de crédit confirmées (120 millions d'euros), Damartex estime être en mesure de faire face aux conséquences de cet arrêt soudain de l'activité. A fin mars, la dette financière nette s'est dégradée à -81,4 ME. Les équipes sont donc mobilisées pour gérer la trésorerie et s'adapter à ce niveau d'activité bas et incertain.

En séance, l'action Damartex est stable à 11,5 euros.