Coronavirus : Coheris ne voit pas de risque particulier à court-terme

Coronavirus : Coheris ne voit pas de risque particulier à court-terme









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Coheris reporte la date de publication de ses résultats annuels 2019, initialement prévue le 25 mars, en raison du retard pris suite au confinement obligatoire dans le cadre de l'épidémie de Covid-19.

La nouvelle date de publication sera communiquée au marché dès que possible.

"Très attentif" à l'épidémie Covid-19

L'éditeur français de référence CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives) demeure très attentif à l'évolution de la situation liée à l'épidémie de Covid-19 .

Pas de risque particulier à court-terme

Coheris n'a pas identifié de risque particulier sur son activité à court-terme.

La priorité est donnée à ses collaborateurs. A ce titre toutes les mesures de sécurité ont été prises pour préserver leur intégrité et leur santé. Notamment, Coheris applique en particulier l'interdiction de voyager et a mis en place le télétravail pour l'ensemble de ses employés.

Concernant ses clients, Coheris a mis en place l'ensemble des outils collaboratifs et de pilotage à distance permettant de leur garantir le maintien du meilleur niveau de service .

Si la situation devait se prolonger, la société pourrait être affectée au même niveau que son secteur d'activité.