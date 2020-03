Coronavirus : CNP Assurances coupe son dividende ; AG à huis clos

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de CNP Assurances s'est tenu le 30 mars pour faire un point, dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, sur la préparation et la tenue de l'Assemblée générale annuelle du 17 avril 2020.

Il a tenu à remercier le Directeur général et l'ensemble des équipes de CNP Assurances qui assurent la gestion du groupe dans cette période difficile et la continuité du service aux assurés en liaison avec les réseaux distributeurs .

Pas de dividende au titre de 2019

Tout en confirmant la solidité financière de l'entreprise, CNP Assurances a décidé de modifier l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 17 avril afin de proposer l'affectation de l'intégralité du résultat de l'année 2019 en report à nouveau en lieu et place du versement d'un dividende.

Cette décision prise dans un contexte légal et réglementaire évolutif fait suite aux différentes annonces et recommandations publiées en fin de semaine dernière sur le sujet. Le Conseil d'administration évaluera régulièrement au cours des prochains mois si, et dans quelles conditions, une nouvelle assemblée générale pourrait statuer sur une distribution de dividendes.

Assemblée générale à huis clos

Le Conseil d'administration a également décidé que l'Assemblée générale du 17 avril se tiendra à huis clos, comme le permet l'ordonnance du 25 mars 2020, en raison du confinement prescrit par les autorités publiques.

Les actionnaires sont donc invités à formuler par écrit leurs questions sur le site de l'entreprise et à voter par les moyens à distance mis à leur disposition.

Les modalités pratiques de tenue de cette assemblée générale seront précisées dans les prochains jours.