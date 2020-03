Coronavirus : chez Free, c'est cadeau !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le contexte de propagation du Coronavirus et en vue de la fermeture du système scolaire, l'opérateur de téléphonie Free s'adapte afin de maintenir du lien entre abonnés. Ainsi, la filiale du groupe Iliad prévoit d'ajuster l'accès aux données pour les 5 millions d'abonnés de Free Mobile à 0 euro et 2 euros.

Dès ce vendredi 13 mars, ils bénéficient de 1 Go de données en 4G, au lieu des habituels 50 Mo mensuels, soit 20 fois plus de données. L'opération court jusqu'à la fin avril.