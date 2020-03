Coronavirus : Casino prudent malgré l'augmentation d'activité

Coronavirus : Casino prudent malgré l'augmentation d'activité









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En complément des résultats 2019 publiés le 26 mars, le Groupe Casino apporte quelques informations complémentaires relatives à l'impact de la pandémie Covid-19 sur son activité et ses objectifs 2020-2021...

Augmentation d'activité et de chiffre d'affaires

Casino note que l'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'activité du Groupe est une forte augmentation de la demande des clients en produits alimentaires depuis le 13 mars 2020. Elle se traduit par un surcroît de chiffre d'affaires sur cette période, cohérent avec les données de marché. La dynamique est plus marquée sur les formats de proximité et urbains, les Drives et la livraison à domicile.

Casino note également un surcroît d'activité substantiel chez Cdiscount, concernant à la fois la nouvelle offre alimentaire déployée pour répondre à la demande des clients et des produits non-alimentaires du quotidien.

Pas de remise en cause des objectifs mais... prudence

Dans ce contexte très volatil, aucun élément matériel connu à ce jour n'est de nature à remettre en cause les objectifs précédemment formulés par le Groupe. Néanmoins, compte tenu de l'incertitude concernant l'impact macro-économique et social du Covid-19 à horizon de 1 an, et par prudence, le Groupe n'est plus en mesure de formuler des objectifs chiffrés sur 2020-2021.