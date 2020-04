Coronavirus : Casino livrera 2 millions de masques chirurgicaux aux personnels soignants

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'occasion du week-end de Pâques, le groupe Casino a lancé une grande opération solidaire avec l'ensemble de ses enseignes alimentaires en France, pour soutenir les personnels de santé, en première ligne dans l'épidémie du COVID-19. Ainsi, 15% des recettes issues des ventes de fruits et légumes des enseignes alimentaires du Groupe réalisées les samedi 11 et dimanche 12 avril, vont être reversés aux hôpitaux et aux personnels de santé sous la forme de matériel médical.

Cette opération solidaire va permettre, d'ici la fin du mois d'avril, de livrer 2 millions de masques chirurgicaux à plusieurs établissements hospitaliers et organismes publics répartis sur tout le territoire national.

Cette action, en plus de soutenir le corps médical, a également permis de soutenir les agriculteurs et les producteurs français également très impactés par la crise actuelle.

Cdiscount, filiale du groupe Casino, s'engage à assurer l'approvisionnement et la livraison de ces masques directement sur les différents sites hospitaliers bénéficiaires.

Il est rappelé que, chaque jour, un centre hospitalier a besoin d'environ 15.000 masques pour pouvoir assurer ses missions quotidiennes. Par cette opération, le groupe Casino peut garantir à chacun de ses établissements, l'équivalent d'un mois de masques pour l'ensemble de ces personnels soignants.

A travers cette opération, inédite par son ampleur, l'ensemble des enseignes alimentaires françaises du groupe Casino souhaitaient également remercier les clients de ses enseignes qui ont pu s'associer à cette démarche solidaire envers celles et ceux qui luttent au quotidien pour notre santé et contre la maladie .

Cette opération vient s'ajouter à d'autres initiatives déjà mises en place par le groupe Casino. En effet, Monoprix a notamment lancé ces derniers jours des paniers solidaires à destination des soignants, et les hypermarchés et supermarchés Casino ont mis en place des accès prioritaires en magasin pour les personnels soignants. De son côté, et dans un autre registre, Cdiscount a mis à disposition ses capacités en matière d'acheminement et de logistique au profit de l'association des maires de France (AMF) pour l'aider à acheminer 6,5 millions de masques aux communes et à ses agents territoriaux.