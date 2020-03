Coronavirus : BoostHeat suspend la plupart de ses activités

Crédit photo © Aurelien_Audy

(Boursier.com) — Pour contribuer à la limitation de la propagation du COVID-19, BoostHeat a pris la décision, le 18 mars, de placer une majorité de ses salariés en chômage partiel et télétravail pour ses activités stratégiques, permettant ainsi à chacun d'eux d'appliquer les mesures de restrictions sanitaires demandées par le Gouvernement et de s'occuper de ses proches. Nous avons évalué l'ensemble des composantes de notre entreprise et avons fait le choix de la protection de nos employés et du regroupement des familles dans les foyers afin de contribuer nous aussi à l'effort national et ainsi à contenir l'épidémie de COVID-19 , explique Luc Jacquet, CEO et cofondateur de BoostHeat.

Le fabricant de la BoostHeat.20 suspend majoritairement ses activités en présentiel sur ses 3 sites de Vénissieux, Toulouse et Nuremberg, et son activité d'installation.

Seules des activités stratégiques sont maintenues, notamment le support aux clients. Le télétravail pour les activités nécessaires a été organisé et les équipes sont opérationnelles pour assurer le plan de poursuite d'activité définis.