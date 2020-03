Coronavirus : Bénéteau suspend temporairement la construction en France et en Italie

(Boursier.com) — En raison de la progression de l'épidémie de Covid-19 et des mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour protéger la santé de la population, Groupe Beneteau a décidé, le 17 mars, de suspendre temporairement ses activités de construction de bateaux de plaisance et de mobil-homes sur l'ensemble des territoires français et italien.

Nos unités de production aux Etats-Unis et en Pologne voient pour l'instant leur activité ralentie mais ne sont pas arrêtées , indique Jérôme de Metz, Président Directeur Général du Groupe Beneteau qui poursuit : Dans cette situation exceptionnelle que traverse notre pays et tous nos collaborateurs, cette suspension d'activité est nécessaire. Nous mettons tout en oeuvre pour assurer la protection de nos salariés dans tous les pays et favoriser la reprise rapide de nos activités dès que la situation le permettra .

La présentation du plan stratégique prévue le 29 avril 2020 est reportée à une date ultérieure.