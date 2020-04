Coronavirus : Axway remet en cause ses objectifs 2020 et supprime son dividende

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'Axway Software s'est réuni le 7 avril sous la présidence de Pierre Pasquier pour examiné le plan d'action mis en oeuvre par la société afin de faire face à la crise mondiale liée au COVID-19.

Plan de continuité d'activité

Dès la mi-mars, Axway a veillé au strict respect des réglementations et recommandations locales dans chacun des pays dans lesquels la société est implantée. La société s'est assurée de sa capacité à continuer à fournir les solutions, souscriptions et services nécessaires à ses clients. Les mesures suivantes ont immédiatement été prises :

- Création d'un comité chargé du suivi de l'évolution de la situation sanitaire et économique, capable de prendre des décisions immédiates ;

- Mise en oeuvre d'un mode de travail à distance adapté et sécurisé pour l'ensemble des collaborateurs ;

- Attention particulière portée à la gestion de la trésorerie et à la situation financière de la société.

Le passage rapide de l'ensemble des effectifs en télétravail a pu s'effectuer dans de bonnes conditions. Les équipes d'Axway sont pleinement mobilisées.

Objectifs 2020

Les objectifs 2020 sont remis en cause par les incertitudes que provoque la crise actuelle. A cet effet, Axway rappelle que 70% des revenus annuels sont récurrents. Jusqu'à présent, la société n'a pas rencontré de difficultés particulières pour recouvrer ses créances , indique cependant le Conseil d'Administration.

Dividende