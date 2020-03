Coronavirus : Axa adapte les modalités de tenue de son Assemblée générale

Coronavirus : Axa adapte les modalités de tenue de son Assemblée générale









(Boursier.com) — Dans le contexte d'épidémie du Covid-19, le Directeur Général d'Axa, sur délégation du Conseil d'Administration, a décidé de tenir exceptionnellement l'Assemblée générale d'Axa hors la présence physique des actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d'y participer. Nous traversons une crise sanitaire sans précédent et nous devons tous agir pour limiter au maximum la propagation de l'épidémie de Covid-19. Ces circonstances nous ont amenés à prendre la décision -exceptionnelle- de renoncer à accueillir physiquement nos actionnaires lors de l'Assemblée générale d'Axa cette année. Malgré cette contrainte, je souhaite vivement qu'ils participent massivement, en votant par correspondance ou en posant leurs questions par écrit en amont de l'Assemblée , déclare Thomas Buberl, Directeur général d'Axa.

L'Assemblée Générale d'Axa se tiendra donc au siège social de la société, 25, avenue Matignon, à Paris.

Les actionnaires sont invités à exercer leurs droits d'actionnaires en votant par correspondance ou en donnant mandat au Président de l'Assemblée. Pour ce faire, il convient de :

- voter sur le site sécurisé Votaccess jusqu'au mercredi 29 avril 2020 à 15h,

- ou retourner par voie postale le formulaire de vote dûment complété et signé jusqu'au lundi 27 avril.

L'ordre du jour ainsi que les projets de résolutions soumis au vote des actionnaires peuvent être consultés sur le site internet d'Axa à la rubrique Investisseurs/ Actionnaires individuels/ Assemblée générale.

Les actionnaires ont également la faculté de poser des questions par écrit préalablement à la tenue de l'Assemblée générale. Elles peuvent notamment être envoyées par courrier électronique, jusqu'au 4e jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, jusqu'au vendredi 24 avril (Axa.ag2020@Axa.com). Ces questions écrites doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire.

L'Assemblée générale d'Axa du 30 avril sera retransmise en intégralité sur le site internet de la société à la Rubrique Investisseurs/ Actionnaires individuels/ Assemblée Générale.