Coronavirus : Aures Technologies incapable de déterminer l'impact de la crise









(Boursier.com) — Aures Technologies précise sa démarche dans le contexte épidémique de CODIV 19. La situation sanitaire en France et dans les différents pays où notre Groupe est présent nous oblige à prendre des mesures afin de nous conformer aux dernières recommandations des gouvernements, de l'Organisation Mondiale de la Santé et des autorités sanitaires dans les différents pays concernés , indique le management qui poursuit : Nos priorités sont la santé de nos collaborateurs et la poursuite des services auprès de nos clients .

Les équipes à l'arrêt en France

Sur le territoire français, Aures Technologies a demandé à l'ensemble du personnel de rentrer à leur domicile, et de rester confiné depuis le 16 mars 2020 au soir, et, jusqu'au 31 mars prochain dans l'immédiat .

Aures Technologies maintient un accueil téléphonique et par e-mail pour ses clients.

Gestion au cas par cas à l'international

Sur les autres sites du Groupe (Allemagne, Australie, Etats- Unis et Grande-Bretagne), des mesures de télétravail massives sont mises en place dès que cela est possible .

La présence éventuelle des équipes sur site est gérée en fonction du contexte sanitaire local et des recommandations gouvernementales.