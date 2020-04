Coronavirus : Aurea reporte la publication des comptes 2019 et l'Assemblée générale

(Boursier.com) — Aurea informe le marché de la modification de son agenda financier en raison de la pandémie Covid-19, en accord avec les positions prises par les autorités de marché. Afin de faire face à la crise sanitaire générée par l'épidémie du Covid-19, Aurea a concentré au cours de ces dernières semaines tous ses efforts pour adapter ses conditions de travail au contexte d'urgence et de confinement obligatoire, et également maintenir opérationnel son outil de travail.

Dans ce cadre, le Groupe a par exemple mis en oeuvre des mesures de chômage partiel dans les usines qui ont été contraintes à un arrêt d'activité ou dans celles qui ont dû la ralentir. Par ailleurs, Aurea porte une attention toute particulière à sa trésorerie et a renforcé ses moyens financiers en souscrivant un crédit moyen terme de 5 millions d'euros auprès de Bpifrance.

Cette situation a notamment entraîné des retards dans les travaux de clôture et d'audit des comptes. De fait, le Groupe a décidé de reporter la tenue de son Conseil d'administration d'arrêté des comptes, ainsi que la date de publication de ses résultats 2019 initialement prévue le 27 avril. Ainsi, la publication et la réunion de présentation des résultats de l'exercice 2019 sont différées et devraient se tenir au cours du mois de juin.

Il en est de même pour l'Assemblée Générale des actionnaires prévue le 25 juin 2020, puisque que celle-ci ne peut se tenir moins de 45 jours après la date du Conseil d'administration ayant arrêté les comptes de l'exercice 2019.

La communication relative au chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 est maintenue au jeudi 7 mai, après la clôture de la Bourse d'Euronext à Paris.

Le Groupe tiendra le marché informé dès que possible de la nouvelle date d'arrêté des comptes 2019 et de celle de son Assemblée Générale.