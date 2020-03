Coronavirus : Aubay suspend son objectif 2020 de chiffre d'affaires

Aubay, qui vient de publier ses résultats 2019, effectue un point d'information sur les conséquences du COVID-19 pour le groupe alors que l'exercice 2020 avait débuté sur un rythme supérieur aux prévisions.

Le groupe aborde la situation dans une santé opérationnelle optimale. La crise liée au Covid-19 s'est déclenchée de manière décalée sur les pays où Aubay est installé. Notre présence en Italie a renforcé par anticipation notre vigilance sur les autres zones. Les secteurs de la Banque, de l'Assurance, de l'Energie et des Telecoms sont plutôt résilients alors que les secteurs de l'Industrie et du Retail ont tendance à arrêter ou différer rapidement les contrats. Cette exposition sectorielle favorable pour Aubay est soutenue par un volant important de contrats pluriannuels dont dispose le groupe , explique le management.

Gain de marchés

Sur le plan du fonctionnement, le télétravail est très généralisé à hauteur de 90% de l'effectif. L'activité commerciale est logiquement ralentie mais le groupe constate que les clients se concentrent dans leurs demandes sur leurs fournisseurs historiques de confiance dont Aubay fait partie. Le groupe continue d'ailleurs de gagner de nouveaux marchés mais avec des dates de démarrage qui seront certainement différées.

Par contre, la décision a été prise de mettre provisoirement le recrutement à l'arrêt, mis à part en Italie, compte tenu des affaires importantes gagnées fin 2019.

Mise en congés de certains collaborateurs

Aubay envisage et négocie, en France notamment avec ses partenaires sociaux, le recours à des mesures particulières de mise en congés de ses collaborateurs ponctuellement privés de mission.

Aubay étudie et prépare également, à titre conservatoire, en France et à l'étranger, le recours aux différents mécanismes exceptionnels d'aide publique qui seront mis en place.

Perte de chiffre d'affaires

Une première estimation fait ressortir un chiffre d'affaires journalier inférieur de 10% au niveau budgété depuis mi-mars. L'impact est cependant différent selon les pays avec une baisse de l'ordre de 15% en Espagne et en France, de 10% au Bélux, de 5% en Italie. Le Portugal n'est pas impacté à date.

La situation est susceptible d'évoluer et ces chiffres sont indicatifs, reflet d'une photographie instantanée, sujette aux réserves d'usage, compte tenu des évolutions très rapides de la situation.

Le 1er trimestre sera en conséquence beaucoup moins impacté que le 2e.

Les projections sur la rentabilité sont impossibles à appréhender à ce jour. Cela dépendra mécaniquement de la durée des mesures de confinement, des décisions supplémentaires que pourraient prendre les clients, de la vigueur de la reprise à l'issue de cet épisode et des mesures d'accompagnements acceptées par les différents Etats.

Objectif d'activité 2020 suspendu

En conséquence, l'objectif de chiffre d'affaires de 450 millions d'euros, annoncé en janvier, est suspendu.

Le groupe communiquera des objectifs lorsque la situation sera stabilisée avec un minimum de visibilité. Sur le plan financier, la trésorerie brute au 25 mars est de 25ME à laquelle peuvent s'ajouter le cas échéant des découverts bancaires autorisés et non tirés de plus de 40 ME. Pour mémoire, le poste de créances clients n'est pas mobilisé.