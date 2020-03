Coronavirus : ArcelorMittal ajuste sa production en Europe

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ArcelorMittal assure prendre très au sérieux les risques associés à l'épidémie de Coronavirus. La sécurité et le bien-être de nos employés sont d'une importance capitale , assure le groupe.

ArcelorMittal assure suivre les conseils et directives du gouvernement et de l'Organisation mondiale de la santé dans toutes ses structures internationales, afin de protéger ses employés et prévenir la propagation du COVID-19.

Compte tenu de l'ampleur de l'épidémie et en particulier de son impact sur plusieurs pays européens où le groupe a des activités, ArcelorMittal prend des mesures pour réduire ses opérations en Europe en alignant sa production sur la demande.