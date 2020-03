Coronavirus : Anevia s'attend à une baisse de l'activité Entreprise

(Boursier.com) — A l'occasion de la publication de ses comptes 2019, Anevia communique sur son exposition au COVID-19. Le Groupe reste attentif à l'évolution de la situation liée à l'épidémie de Covid-19, avec une priorité portée à l'attention de la santé de ses collaborateurs . A ce jour, toutes les mesures de sécurité ont été prises pour préserver l'intégrité et la santé de ses personnels, notamment l'interdiction de voyager et la mise en place du télétravail pour l'ensemble des employés du Groupe.

Par ailleurs, les méthodes Agile qu'a mis en place la société depuis plusieurs années, les outils collaboratifs et de pilotage à distance que les collaborateurs utilisent de longue date, et la forte capacité d'adaptabilité et de réactivité des équipes lui permettent d'assurer une continuité dans l'exécution de ses services durant cette période et de maintenir le haut niveau d'exigence de ses prestations pour ses clients.

Quels risques ?

Bien qu'il soit encore difficile de prédire la durée et l'impact de l'épidémie, Anevia a anticipé plusieurs risques liés à cette situation exceptionnelle, notamment :

- La baisse potentielle de l'activité Entreprise ces prochains mois, notamment en raison d'un secteur de l'hôtellerie qui devrait être pénalisé par le ralentissement des projets d'ouverture de nouveaux hôtels ou de rénovation compte tenu de la faiblesse ou du quasi-arrêt actuel de l'activité hôtelière et des voyages ;

- Les approvisionnements en serveurs dans le cadre de son activité Entreprise qui, bien que sécurisés jusqu'à fin juin 2020, pourraient manquer si la situation venait à se prolonger au-delà de cette date ;

- Les approvisionnements en serveurs et en unités de stockage dans le cadre de son activité Telecom en vue de déployer ou d'étendre les infrastructures de distribution de vidéo pour répondre à l'augmentation de la consommation enregistrée par les opérateurs et diffuseurs, qui pourraient également à terme faire défaut ;

- L'impact potentiel sur ses capacités de production et d'exécution en raison des restrictions liées à la circulation des personnes ;

- Le rallongement des délais de paiement par ses clients.

Priorité 2020

Dans le contexte, en 2020, Anevia portera son attention sur le maintien des efforts en R&D afin de conserver son avance dans l'offre technologique globale et unique que la société propose aux opérateurs et diffuseurs média.

Afin de soutenir sa dynamique commerciale, Anevia accentuera ses efforts sur l'intensification de la conquête commerciale, notamment en Europe, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient. En outre, Anevia va s'attacher à poursuivre le développement de sa base installée, tiré, d'une part, par l'augmentation des besoins en capacité, et d'autre part, par le renforcement de son offre de services.