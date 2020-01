Coronavirus : American Airlines et Delta suspendent tous leurs vols vers la Chine

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les compagnies américaines et mondiales poursuivent l'ajustement de leur programme de vols à la suite de l'épidémie de coronavirus qui sévit en Chine et à travers le monde. Alors qu'American Airlines avait annoncé hier la suspension de ses vols entre Los Angeles, Shanghai et Pékin du 9 février au 27 mars, la première compagnie américaine vient finalement d'interrompre toutes ses liaisons avec la Chine. Une décision qui prend effet dès aujourd'hui et qui court jusqu'à la fin mars.

Un peu plus tôt dans la journée, Delta Air Lines a également annoncé la suspension de tous ses vols à destination de la deuxième puissance mondiale entre le 6 février et le 30 avril. "D'ici au 5 février, Delta continuera d'assurer des vols pour que les clients qui souhaitent quitter la Chine aient la possibilité de le faire", souligne le partenaire d'Air France KLM.

United Airlines, qui a pour le moment seulement diminué son nombre de liaisons vers Pékin, Shanghai et Hong-Kong, devrait bientôt suivre ses concurrents.