Coronavirus : Alten ne distribuera pas de dividende au titre de 2019

Coronavirus : Alten ne distribuera pas de dividende au titre de 2019









(Boursier.com) — L'année 2020 a débuté par les incertitudes liées à l'épidémie de Covid-19, qui s'est accélérée depuis la mi-mars.

Le Groupe Alten a mis en place des mesures de prévention et d'organisation, suivant les recommandations des Autorités Sanitaires, visant à limiter les impacts et la propagation de l'épidémie tout en permettant la continuité de ses activités. Plus de 95% des salariés bénéficient d'un dispositif de télétravail lorsque le contexte d'activité le permet.

Alten se dit très attentif à l'évolution de la situation et prend les mesures adéquates pour limiter les impacts négatifs de la crise, résultant de la baisse d'activité, tel que le recours au chômage partiel lorsqu'il existe des dispositifs dans les différents pays dans lesquels le Groupe est implanté .

Suppression de dividende

Dans ce contexte, le Conseil d'administration d'Alten, qui s'est réuni le 6 avril, a décidé de ne pas proposer le paiement d'un dividende au titre de l'exercice 2019 à la prochaine Assemblée générale des actionnaires. Cette décision permet à Alten de préserver ses ressources financières pour protéger l'avenir, dans un contexte où l'ensemble des parties prenantes, notamment les collaborateurs, sont tous solidaires du Groupe et contribuent à l'effort collectif , explique le management.

Le Groupe Alten ne dispose pas, à date, d'une information suffisamment fiable pour établir des prévisions d'activité pour 2020.