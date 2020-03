Coronavirus : Air Liquide, PSA, Schneider Electric, Valeo vont produire 10.000 respirateurs

(Boursier.com) — Devant le besoin impérieux de disposer de davantage de respirateurs sur le territoire national, le Gouvernement a demandé, le 22 mars, à un groupement d'industriels français, piloté par Air Liquide, d'étudier la possibilité d'augmenter la production de respirateurs pour fournir 10.000 respirateurs en 50 jours, de début avril à mi-mai. En réponse à cette sollicitation, les sociétés Air Liquide, PSA Groupe, Schneider Electric et Valeo ont mis en place un groupe de travail d'une trentaine d'experts en achats et industrialisation afin de définir le plan d'actions nécessaire pour augmenter la production des respirateurs Air Liquide Medical Systems déjà référencés par de nombreux hôpitaux en France et à l'étranger.

100 entreprises engagées

Ce défi industriel fera également appel à la contribution exceptionnelle de 100 entreprises partenaires pour assurer la fourniture des 300 composants essentiels à la fabrication de ces équipements médicaux.

En parallèle de sa participation à la task force qui mobilise à temps plein ses ingénieurs depuis le 22 mars, Groupe PSA contribue directement à l'augmentation du potentiel de production avec la création en cours d'un atelier spécifique dans son usine de Poissy avec plus de cinquante salariés volontaires, afin de pouvoir commencer à produire le bloc central du système, dans les conditions du protocole sanitaire renforcé mis en place sur nos sites. Ces éléments seront ensuite livrés à Air Liquide pour assemblage et contrôles finaux sur le site industriel d'Air Liquide Medical Systems à Antony.

Le support humain de PSA

Afin d'apporter aussi un support humain à Air Liquide pour renforcer sa production à Antony, Groupe PSA va proposer à des salariés volontaires de son site de Recherche et développement de Vélizy de rejoindre l'usine d'Air Liquide à Antony, située à quelques kilomètres. Ces salariés volontaires feront partie d'une initiative que le Groupe met en place : "La réserve PSA" qui sera composée de salariés volontaires.

Les partenaires sociaux du Groupe PSA sont en support de la contribution de l'entreprise pour la fabrication de respirateurs destinés aux hôpitaux.