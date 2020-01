Coronavirus : Air France fait le point sur la situation

Coronavirus : Air France fait le point sur la situation









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Face à la crise sanitaire qui sévit dans le monde en raison de l'épidémie de coronavirus partie de Chine, Air France rappelle que sa priorité est d'assurer la santé et la sécurité de ses clients et de ses personnels en France et à travers le monde. "Depuis l'apparition du coronavirus, Air France travaille en étroite collaboration avec les autorités sanitaires nationales et internationales et évalue en permanence la situation. La compagnie a ainsi décidé de suspendre aujourd'hui tous ses vols réguliers à destination et en provenance de la Chine continentale jusqu'au 9 février 2020" explique le groupe.

Air France assurera des vols spéciaux de et vers Shanghai et Pékin avec des équipages volontaires à partir du jeudi 30 janvier afin d'assurer le vol retour de ses clients et de ses salariés.

Le 22 janvier 2020 Air France avait déjà suspendu jusqu'à nouvel ordre tous les vols à destination de Wuhan.

Les clients ayant une réservation à destination ou en provenance de Chine pour des départs jusqu'au 29 février 2020 inclus peuvent reporter leur voyage jusqu'au 31 mai 2020 ou demander un remboursement, sans frais.

Les mesures commerciales de la compagnie sont consultables sur le site www.airfrance.com.