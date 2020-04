Coronavirus : 15% des missions d'Umalis Group sont suspendues

(Boursier.com) — Umalis Group SA, entreprise de portage salarial spécialisée dans le portage de consultants indépendants en informatique, constate au 2e mois du confinement, la suspension de 15% de ses missions en cours, soit 170 kE de baisse de chiffre d'affaires mensuel.

Le flux de nouvelles missions a aussi baissé de plus de 80%.

La société fonctionne depuis 8 semaines en sous-régime, mais nous sommes fiers d'avoir généralisé le télétravail depuis plus de 2 ans, car cela nous permet d'adopter le choc et de nous adapter , assure Christian Person, le PDG du groupe, qui ajoute : L'activité s'est réduite, 15% de nos missions sont suspendues à l'initiative des clients, et le flux de nouvelles missions s'est presque tari, de 10 par mois à 2 .

La société Missions Cadres SARL, acquise en octobre 2019 par la holding de Umalis Group SA connaît une baisse importante de ses missions de 50%. La société en effet, est spécialisée dans le portage salarial d'interprètes et de traducteurs, activité plus exposée à la crise que l'informatique.

Enfin, la société a mis en place le chômage partiel pour ses consultants justifiant d'une réduction d'activité imputable à la crise sanitaire. De la même façon, du fait de la baisse globale d'activité, tous les permanents sont en chômage partiel. En mai, le retour à l'activité complète est envisagée pour le service gestion et comptabilité.