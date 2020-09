Corinth Pipeworks remporte le projet Shell Colibri avec des tubes ultra-longs

Corinth Pipeworks remporte le projet Shell Colibri avec des tubes ultra-longs









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce que sa filiale Corinth Pipeworks s'est vu attribuer la fourniture de tubes d'acier ultra-longs pour le projet Shell Colibri à Trinitad et Tobago. Corinth Pipeworks a signé un accord avec BG International, une filiale de Royal Dutch Shell plc et l'opérateur des champs de gaz offshore Block 22 et NCMA 4 situés à Trinitad et Tobago, pour lesquels il fabriquera et fournira des tubes d'acier pour le développement du champ, connu sous le nom de "Colibri "

L'accord porte sur 93 km de tubes de canalisation revêtus de 16 pouces HFW et LSAW pour le pipeline d'exportation, qui acheminera le gaz des champs Cassra, Orchid et Iris vers la plate-forme Poinsettia exploitée par Shell, située dans la zone maritime de la côte nord de Trinidad (NCMA). Les deux blocs sont détenus en partenariat avec la compagnie pétrolière nationale de Trinitad et Tobago, Heritage Petroleum Company Limited.

Cette attribution est une autre étape importante dans la présence croissante de Corinth Pipeworks dans le segment des activités énergétiques en amont, car il s'agira du premier projet offshore où des tubes seront fournis en très longues longueurs de 24 m / 80 pieds. Cela permettra une réduction de près de 50% du nombre de soudures de tube à tube en mer, ce qui entraînera d'importantes économies de CAPEX et une réduction associée du temps d'installation des navires en mer.

La fabrication et le revêtement des tubes commenceront à l'usine de Corinth Pipeworks, à Thisvi, en Grèce, d'ici la fin de 2020 avec l'installation du pipeline, conformément au calendrier, en 2021.