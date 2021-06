Corinth Pipeworks livre le premier projet de canalisation certifié hydrogène pour le réseau de gaz haute pression de Snam en Italie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cenergy Holdings annonce que Corinth Pipeworks, son segment Tubes d'acier, en coopération avec Snam, l'une des plus grandes sociétés d'infrastructure énergétique au monde, a produit une commande de 440 km de tubes. Ces commandes font partie des premiers tubes haute pression nouvellement fabriqués, certifiés pour transporter jusqu'à 100% d'hydrogène, pour un gazoduc de transport en Europe.

Conformément à la norme ASME B31.12 Option B, la coopération entre Corinth Pipeworks et Snam offre une solution techniquement et économiquement viable pour le transport sûr de l'hydrogène à haute pression dans des tubes d'acier de grand diamètre et à haute résistance. Ainsi, les tubes produits aujourd'hui et installés dans le réseau de gaz actuel pourront couvrir le mix énergétique de demain.

Comme l'exige cette norme, les tubes d'acier de qualité L415ME avec un diamètre extérieur de 26" (660mm) et des épaisseurs de 11,1mm et 15,9mm, ont été testés en laboratoire à pression maximale en transportant 100% d'hydrogène.