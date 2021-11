Corep Lighting : bénéficiaire après deux exercices déficitaires

(Boursier.com) — Corep Lighting a vu son chiffre d'affaires passer de 25,05 à 25,69 ME entre 2019 et 2020. Le résultat d'exploitation est redevenu positif en 2020 et se monte à + 395 KE contre - 1 161 KE en 2019. Le résultat net consolidé ressort à + 93 KE contre - 1 178 KE en 2019, validant la stratégie du groupe après deux exercices déficitaires. La MBA redevient également positive à + 418 KE.