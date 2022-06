Corep : forte croissance des bénéfices en 2021

(Boursier.com) — L 'année 2021 a été marquée par la très forte croissance de l'activité pour l'ensemble des sociétés du groupe Corep. Les décisions stratégiques prises par la principale filiale Corep en 2018 (élargissement des gammes, développement à l'export etc...), et le secteur très porteur en sortie de confinement sur lequel le groupe opère (décoration, rénovation), ont permis d'enregistrer une hausse de chiffre d'affaires de plus de 49% à 38,29 millions d'euros (25,69 ME en 2020).

Le résultat d'exploitation passe de 395 kE à 1,71 ME. De même, le résultat net connaît une progression très importante à 1,23 ME (93 kE en 2020). Le résultat net, part du groupe est de 1,12 ME (63 kE en 2020).

Les capitaux propres sont de 7,43 ME (6,3 ME en 2020).

Il sera proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 juin, de ne pas distribuer de dividende.