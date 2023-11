Copart dépasse facilement le consensus à Wall Street

(Boursier.com) — Copart , le groupe texan qui fournit des services d'enchères et de remarketing automobile en ligne, a dépassé les attentes de marché pour son premier trimestre fiscal, faisant état sur la période d'un bénéfice ajusté par action de 34 cents, contre 26 cents un an auparavant et 32 cents de consensus, et de revenus de 1,02 milliard de dollars à comparer aux 893 millions de dollars de l'an dernier. Pour les trois mois clos le 31 octobre 2023, la marge brute et le bénéfice net étaient respectivement de 464 millions de dollars et 333 millions de dollars. Le bénéfice net a grimpé de 35% par rapport à la même période, l'an dernier.