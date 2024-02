Copart corrige à Wall Street

(Boursier.com) — Copart , le groupe texan qui fournit des services d'enchères et de remarketing automobile en ligne, a raté le consensus pour son deuxième trimestre fiscal, faisant état sur la période d'un bénéfice ajusté par action de 33 cents, contre 31 cents un an auparavant et 35 cents de consensus, et de revenus de 1,02 milliard de dollars à comparer aux 957 millions de dollars de l'an dernier. Les revenus sont inférieurs de 2% au consensus de marché. La marge brute trimestrielle a quant à elle progressé de 9% à 464 millions de dollars. Le bénéfice net part du groupe a augmenté de 11% à 326 millions de dollars.