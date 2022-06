CooperCompanies rate le consensus de profit

(Boursier.com) — CooperCompanies , le concepteur américain de matériel médical, spécialiste de l'ophtalmologie, a annoncé hier soir, pour son deuxième trimestre fiscal, des revenus en croissance de 15% à 830 millions de dollars, avec surtout une performance de 40% de CooperSurgical. Le bénéfice dilué GAAP a grimpé à 2,55$, alors que le bpa ajusté a baissé de 4% à 3,24$. Le consensus de bpa ajusté était de 3,43$, pour 821 millions de dollars de revenus. Le management souligne la croissance des revenus et les gains de parts de marché. La guidance 2022 est ajustée. Les revenus sont anticipés entre 3,28 et 3,312 milliards de dollars, en croissance organique de 9 à 10%. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 13,09 et 13,29$.